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В каких условиях мать Водяновой живет в Нижнем Новгороде

У женщины трехкомнатная квартира.

В каких условиях мать Водяновой живет в Нижнем Новгороде
Мать Натальи Водяновой Лариса Кусакина в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Мать Натальи Водяновой Лариса Кусакина живет в Нижнем Новгороде и никуда не хочет оттуда переезжать. 20 лет назад модель купила маме новую трехкомнатную квартиру в 100 «квадратов», где она по сей день и живет вместе с младшей сестрой Натальи Оксаной.

Фото: НТВ

Жилье Водянова приобрела со своего первого крупного гонорара. Модель даже купила маме всю новую мебель и украшения.

Фото: НТВ

В 90-е о такой роскоши женщина и мечтать не могла. Семья теснилась в однокомнатной хрущевке. Чтобы прокормить семью Кусакина торговала фруктами на рынке, а Наташа ей помогала.

Фото: НТВ

Водянова содержит и своих сестер. Младшей Кристине она помогла получить образование за границей. А средней Оксане оплачивает дорогостоящую реабилитацию.

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