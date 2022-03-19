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Мать Водяновой рассказала, как Антуан Арно отказался есть пельмени и селедку под шубой

Миллиардеру не понравилась русская кухня.

Мать Водяновой рассказала, как Антуан Арно отказался есть пельмени и селедку под шубой
Наталья Водянова и Антуан Арно. Фото: Global Look Press

Мама Натальи Водяновой Лариса Кусакина рассказала в шоу «Секрет на миллион» о том, что ей бывает непросто с зятем Антуаном Арно. Однажды они с Натальей приехали в Россию, женщина приготовила блюда русской кухни. Но ему, к сожалению, ничего не понравилось.

«Я поставила на стол пельмени, селедку под шубой, холодец. Он ничего не ел, ему совершенно было невкусно. Я так сильно тогда расстроилась. Но Наташа меня успокоила», — заявила она.

А холодец и вовсе Арно назвал «собачьим кормом».

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