Мать Водяновой рассказала, как Антуан Арно отказался есть пельмени и селедку под шубой

Мама Натальи Водяновой Лариса Кусакина рассказала в шоу «Секрет на миллион» о том, что ей бывает непросто с зятем Антуаном Арно. Однажды они с Натальей приехали в Россию, женщина приготовила блюда русской кухни. Но ему, к сожалению, ничего не понравилось.

«Я поставила на стол пельмени, селедку под шубой, холодец. Он ничего не ел, ему совершенно было невкусно. Я так сильно тогда расстроилась. Но Наташа меня успокоила», — заявила она.

А холодец и вовсе Арно назвал «собачьим кормом».

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