«Красивый и женственный животик»: Настасью Самбурскую заподозрили в беременности

Сама певица утверждает, что не находится в «интересном» положении.

Исполнительница главной роли в в сериале «Универ» Настасья Самбурская призналась, что не поправлялась из-за беременности или лишнего тортика.

Артистка опубликовала в личном «Телеграме» видео своего выступления. Знаменитость спела шлягер в бордовом платье с открытыми плечами и корсетом. Знаменитость дополнила наряд длинными перчатками, а волосы уложила в стильную прическу с голливудскими локонами.

Самбурская призналась, что многие заметили у нее округлившийся животик. Однако Настасья не ждет в ближайшем будущем ребенка. Да и спортом актриса не перестает заниматься. А все дело было в фасоне платья.

«Сразу предупреждаю, я не беременна. Такое вот платье… Утягивают сзади корсет и здравствуй пузо», – призналась Самбурская.

«У тебя красивый и женственный животик», «А жаль, что не беременна. Таких надо приумножать», «Да если бы и беременна. Только рады», – написали поклонники Самбурской.

Напомним, ранее Настасья Самбурская не стала праздновать свое 35-летие. В непростое для всех время актриса решила не устраивать масштабное торжество.

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