«Классический замок»: мать Водяновой рассказала о шикарном особняке своей дочки во Франции

Мама Натальи Водяновой Лариса Кусакина стала гостьей шоу «Секрет на миллион». Женщина рассказала Лере Кудрявцевой, что из-за пандемии уже два года не может приехать во Францию к внукам.

«Я не была в их большой квартире в Париже, она тогда строилась еще. А в доме была. Он шикарный, огромный, классический замок. С мягкими диванами, подушками», — заверила она.

Кусакина также отметила, что дом расположен на большой территории. Там есть сад, конюшня, парк.

Напомним, «русская золушка» состояла в браке с британским аристократом Джастином Портманом, которому родила троих детей. Пара прожила вместе почти девять лет, но в 2010 году они приняла решение расстаться.

Сейчас модель замужем за миллиардером Антуаном Арно, у них двое совместных детей.

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