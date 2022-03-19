«Как в стае врагов»: бабушку Ольги Бузовой травят в Литве за то, что она русская

83-летняя бабушка Ольги Бузовой — Алла Тимофеевна — живет в Литве. Однако родственники всерьез задумались ее перевозить в Россию, так как в той стране женщина столкнулась с настоящей травлей.

Мать певицы Ирина Александровна призналась, что она плачет каждый день. Они собираются забирать ее в Санкт-Петербург, но мешали ограничения из-за пандемии.

«Вот для чего наши деды умирали в войну? Чтобы потом было так? Сколько там злости к ней сейчас, она на улицу выйти не может практически, не разговаривают с ней. Как в стае врагов. Ее даже в больницу не взяли. Потому что она не говорит по-литовски», — отметила мать Бузова в шоу «Секрет на миллион».

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