«Жаль, что расстались»: мать Бузовой назвала мужчину, который очень подходил ее дочери

Мать Ольги Бузовой Ирина Александровна стала гостьей в новом выпуске популярного шоу НТВ «Секрет на миллион». Комментируя многочисленные романы своей дочери, женщина заявила, что больше всех ей нравится Роман Третьяков из «Дома-2».

«Вот Ромка мне очень нравится. Он интеллектуальный, спокойный, анализировал все. Оля на его фоне выглядела маленькой глупой девочкой, и ей это очень нравилось», — заявила она.

Напомним, что Ольга и Роман не общаются много лет. Дело в том, что однажды Третьяков уехал со съемочной площадки и решил туда не возвращаться. Вскоре у него появилась новая любовь.

Бузова тяжело переживала разрыв и еще долго не могла найти личное счастье. Сейчас Роман выступает в качестве stand-up комика. На этом поприще он довольно успешен, хотя мужчине то и дело припоминают его прошлое на проекте.

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