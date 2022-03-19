Мама Бузовой о Даве: «Молодой мальчик из Новосибирска просто хотел забить место в столице»

Ирина Александровна заявила, что серьезно к нему не относилась.

История расставания Давы и Ольги Бузовой уже обросла слухами и легендами. Одни говорят, что это из-за измен, другие — из-за «абьюза», третьи — что виноваты непростые характеры обоих. Мама певицы Ирина Александровна в шоу «Секрет на миллион» заявила, что она серьезно не относилась к молодому человеку.

«Я понимала, что это молодой мальчик из Новосибирска, который просто хотел забить место в столице. И я ему сразу об этом сказала, на первой встрече. Он ее выводил на эмоции, тянул жили. Оле было очень тяжело», — заявила она.

Многие полагали, что Дава — альфонс, который использует Олю для пиара. Однако блогер уверял, что ратует за независимость, понимает, какой у Бузовой уровень жизни, и старается водить ее в достойные рестораны, где всегда сам оплачивает счет.

Правда, их роман долго не продлился. Влюбленные расстались.

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