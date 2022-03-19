Мать Ольги Бузовой раскрыла настоящую причину развода дочери

Кстати, певица, по ее словам, очень хотела детей от Тарасова. Хотя футболист утверждает обратное.

Ольга Бузова была замужем за Дмитрием Тарасовым шесть лет. Однако в 2016 году футболист и телеведущая расстались. Ольга неоднократно обвиняла бывшего мужа в изменах и рукоприкладстве. Тот все отрицал.

Мать певицы Ирина Александровна заявила в шоу «Секрет на миллион» о том, что Тарасов действительно изменил Ольге. И смысла уже не было удерживать этот брак.

«Он изменил, да. Хотел, чтобы она поскорее выехала из их квартиры, и в дом вошла другая женщина. И та тут же переехала», — отметила она.

Кстати, Тарасов заявлял, что хотел детей от Бузовой, а та якобы предпочитала карьеру. Ирина Александровна опровергла эти сообщения.

«Это неправда. Оля очень хотела детей», — подытожила мама Бузовой.

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