Мать Бузовой заявила, что Ольге так и не выплатили деньги за спектакль во МХАТе

По словам женщины, певица не будет судиться с театром.

Скандал телеведущей со МХАТом продолжается. Мало того, что руководство театра отменило постановку с участием Ольги Бузовой, сообщив ей об этом по смс, так, оказалось, что ей до сих пор не заплатили. Об этом заявила мать артистки Ирина Александровна в шоу «Секрет на миллион».

«Насколько я знаю, ей так и не заплатили гонорар за участие в спектакле. Но она не из тех, кто будет просить, судиться. Оставляет, пользуйтесь, Оля еще заработает», — заявила она.

Речь идет о постановке «Чудесный грузин». Как сообщают СМИ, талант экс-ведущей «ДОМа-2» оценивается в почти полмиллиона — 450 тысяч рублей за два спектакля.

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