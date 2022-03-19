Весенние перемены: Клава Кока вслед за Ольгой Бузовой предстала с ультрамодной челкой-шторкой

Певица решила показать, какой теперь у нее образ.

Клава Кока уже длительное время строит карьеру на сцене. За последние пять лет она стала популярной исполнительницей. Блондинка записала дуэты с Нилетто и Александром Реввой. Она продолжает экспериментировать с образами.

Многие поклонники восхищаются ее чувством стиля. Она не боится носить дерзкие наряды. Также звезда не красилась в яркие цвета и меняла прически.

Недавно настала весна, а это время перемен. Накануне Ольга Бузова стала платиновой блондинкой и сделала стрижку с каскадом. А вот Клава Кока похвасталась новой прической.

Она решила для начала покрасоваться с высоким пучком и ультрамодной челкой-шторкой, которую ранее делали Ольга Бузова, Кристина Орбакайте и даже Алла Пугачева. Артистка не стриглась, а просто вытянула кончики локонов из пучка, чтобы получить эффект челки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кока. Многие осыпали ее комплиментами. Хотя многие заверили, что ей не нужна челка. «Какая вы красивая», «Ну вам все идет», «Нет, нет», «Какая вы яркая», «А мне так нравится», «Ну нет!», «Потом пожалеете», «Не поддавайтесь весне», «Клава, какая красивая! Прическа крутая», «Хорошенькая», «Так шея длиннее», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале