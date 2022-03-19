Плоский животик и стройные ножки: невестка Валерии вопреки козням мужа смогла похудеть

Лиана Шульгина позировала к коротком топе и брюках с разрезами, сквозь которые было видно подкаченное тело знаменитости.

Среди последних публикаций личного микроблога жены предпринимателя Арсения Шульгина появилась фотография в наряде, подчеркивающем достоинства Лианы Шульгиной.

Невестка Валерии вот уже несколько дней худеет и пытается избавиться от пары килограммов. Лиана возобновила тренировки в зале. Также Шульгина плавает вместе с дочерью в бассейне.

Калории возлюбленная младшего сына Валерии тоже сократила. В результате у Лианы отвес на весах и тонкая талия.

Шульгина покрасовалась своим плоским животиком, надев короткий лонгслив и кожаные брюки с вырезами по бокам и низкой посадкой.

Пресс заметно выделялся. И Лиана была счастлива. Шульгина даже позвонила себе съесть немного пиццы и пасты в ресторане.

Напомним, ранее Лиана Шульгина рассказала о нечуткости мужа Арсения Шульгина. Невестка Валерии пожаловалась на возлюбленного, который купил домой большое количество сладкого и снэков. Хотя обычно Арсений не любит такую еду. Но во время диеты жены сыну Валерии захотелось поменять свои пищевые привычки.

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