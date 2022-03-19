Снимает «Кино в деталях», не говорит на политические темы: чем занимается Федор Бондарчук

Программа режиссера выходит стабильно, но в ней он никак не высказывается о происходящем в мире.

Режиссер Федор Бондарчук с началом спецоперации в Донбассе хранит гробовое молчание. При этом его программа «Кино в деталях», как ни в чем не бывало выходит в эфир стабильно раз в неделю.

За последние три недели его гостями стали актриса Кристина Асмус, актеры Дмитрий Чеботарев и Ян Цапник. В эфирах Федор Бондарчук много шутит с гостями в студии. Однако на политические темы режиссер с ними не говорит.

В отличии, кстати, от своей жены актрисы Паулины Андреевой. В начале спецоперации она была в числе тех, кто подписал открытое письмо сценаристов РФ о ситуации на Украине, адресованное президенту России Владимиру Путину.

Напомним, что Федор Бондарчук с 2018 года входит в Президентский совет по культуре и искусству. Он является доверенным лицом Владимира Путина и обладателем госнаграды — ордена Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

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