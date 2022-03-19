«Это наряд для беременных?»: Бузова в платье свободного кроя не скрыла изменения в фигуре

Телеведущая на фоне слухов о беременности предстала в женственном наряде.

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она уже давно привыкла постоянно находится в центре внимания. Артистка всегда продумывает свои образы. Ей нравится выделяться из толпы.

Примечательно, что еще недавно она находилась на съемках в Африке, а потом отдохнула в ОАЭ. Первое время ей удавалось скрывать изменения в фигуре. Но на днях она открыто призналась, что у нее появился животик.

Бузова продолжает ездить на съемки. Она хвастается новыми образами. На этот раз телеведущая решила примерить платье в стиле бэби-долл с цветочным принтом. Наряд свободного кроя не скрыл изменения в ее фигуре.

Примечательно, что она решила потанцевать на камеру. Ольга предпочла не показывать свой образ в полный рост. Она в какой-то момент рассмеялась. Звезда покрасовалась на камеру.

Поклонники снова заметили изменения в ее фигуре. Многие отметили, что наряд выглядел странно. «Оля, ну даже тут живот видно», «Какая ты красивая», «Оля, в тебе что-то изменилось», «Сияет изнутри», «Это наряд для беременных?», «Платье свободное, но формы не скрыть», «Оля, хватит интриговать», «С фильтрами прям куколка», «Ну совсем другой человек», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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