«В финале что-то может пойти не так»: Андрей Малахов вернулся на экраны с популярным шоу

Телеведущий Андрей Малахов после почти месячного отсутствия возвращается на экраны. Он появится в финале проекта «Танцы со звездами».

Отметим, что всего вышло шесть выпусков шоу. С началом спецоперации России в Донбассе съемки были приостановлены на стадии четвертьфинала. Уже 20 марта проект покажут в записи. Причем сразу финал. Ранее в отличии он многих развлекательных проектов он выходил в прямом эфире.

«В финале что-то может пойти не так и пара, у которой вот-вот, казалось бы, кубок в руках, а вдруг они все теряют и «темная лошадка» становится номер один». Андрей Малахов

больше по теме Стало известно, вернется ли шоу Малахова в эфир на самом деле Поклонники в Сети взволнованы.

Напомним, что в шоу «Танцы со звездами» участвует много известных личностей. Среди них Мария Миронова, Марина Зудина, Владимир Маркони, Александра Ребенок, Дмитрий Харатьян, Анатолий Белый и Александра Ревенко, сообщает «Комсомольская правда».

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