«Хочется уже лета!»: Бородина в ультрамодной шубке пудрового цвета вышла на променад

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно стала популярной. Ксения не скрывает, что хорошо зарабатывает. Однако в последнее время в мире произошло много изменений.

В России закрылись многие брендовые магазины, а также заблокировали одну из самых популярных соцсетей. Поэтому во время очередного похода в ЦУМ звезда призналась, что теперь там вещи ей не по карману.

А вот накануне Бородина отправилась на прогулку. Она решила сама забрать дочку Марусю из школы и дочку Теону из садика. Однако погода заставила телеведущую утеплиться. Она вышла на улицу в плюшевой шубке пудрового цвета. Примечательно, что ранее Ксения признавалась, что не любит многослойные наряды. Она скрыла фигуру в наряде оверсайз, а также надела шарф.

«Солнышко на улице! Вау! Поскорей бы мы скинули все эти одежды теплые. Хочется уже лета! Хочется лета!» — заявила звезда.

Она встретила детей. Дочки решили рассказать, как провели день. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что она может сойти не за маму, а за сестру Теоны и Марусм. К слову, плюшевые шубки уже третий год не теряют актуальности. Их носят многие селебрити. «Какая классная», «А вам все идет», «Зато вы красивую шубку выгуляли», «Вы такая молоденькая! Словно 15 лет» — стали писать пользователи Сети.

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