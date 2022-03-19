«Все хорошо, но лямочки спадают»: Ольга Бузова пожаловалась на собственную грудь

Как отметила телеведущая, «сисек у нее нет».

Певица и телеведущая Ольга Бузова в «Телеграм» показала свои рабочие будни.

«Вы просили показывать съемочный процесс. Такое платьишко для первой сьемки, но есть проблема. Все хорошо, но лямочки спадают. А это уже 18 плюс. Сейчас жду продюсера съемки, чтобы придумать вариант». Ольга Бузова

Позже Ольга Бузова сообщила, что поняла в чем ее проблема. «Сисек нет. Мы их затягиваем, но ничего не держится, посмотрите», — заявила Ольга Бузова.

Напомним, что Ольга Бузова сейчас активно продвигает свой «Телеграм». На нее уже подписалось свыше восемьсот тысяч человек.

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