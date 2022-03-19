Перестала прятать беременность: Тодоренко предстала на ТВ в облегающем платье

В новом выпуске шоу «Маска» на НТВ Регина Тодоренко уже не будет убирать округлости под драпировку.

То, что Регина Тодоренко беременна, зрители и ее поклонники догадались давно, тут уже трудно что-то завуалировать. Тем не менее ведущая продолжала упорно скрывать животик под драпировками и свободными нарядами.

Однако на новом шоу «Маска» канала НТВ она появится в облегающем платье, которое только подчеркнет ее формы. Анонс проекта показал официальный телеграм-канал проекта.

Ожидается, что второй малыш у Регины Тодоренко и Влада Топалова родится в конце весны-начале лета. Для пары это второй ребенок, они уже воспитывают сына Майкла, которому недавно исполнилось три годика.

Напомним, шоу «Маска» на НТВ выходит каждое воскресенье в 20.40.

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