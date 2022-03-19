«Можно покряхтеть»: Агату Муцениеце похвалили за терапию криком

Актриса проорала в борьбе с негативными мыслями.

Исполнительница главной роли в сериале «Закрытая школа» Агата Муцениеце недавно похвасталась своим звонким голосом, пока кричала за рулем.

Знаменитость отметила, что таким образом снимала стресс. Агата ехала одна, окна автомобиля были закрыты. И поэтому Муцениеце решила погорланить.

Бывшая возлюбленная Павла Прилучного вначале посмотрела по сторонам и убедилась, что никто из водителей соседних автомобилей не испугается вида кричащей артистки. А затем на счет «три-пятнадцать» принялась истошно кричать.

К слову, психолог Наталья Панфилова похвалила актрису. Специалист отметила, что это давно известный метод снять стресс без крупных затрат.

«Можно покричать, дать себе лишнюю физическую нагрузку, пробежать лишний километр в парке или в сквере. Если есть спортклубы, попросить там нагрузку, где можно покряхтеть», — посоветовала эксперт в беседе с day.ru.

Напомним, ране Агата Муцениеце поделилась кадрами вечера в компании детей. Знаменитость показала, как развлекается с наследниками Прилучного. Актриса своими руками мастерила вместе с Мией и Тимофеем.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.