«Вдруг Тимати поймает?»: почему Барских, в отличие от Сердючки, побоится зарабатывать в России

В период спецоперации России на Украине некоторые украинские артисты словно с цепи сорвались. Выливают грязь в сетях на всей россиян, слово живут последний день. Наши звезды, вроде Тимати и певицы Славы, пытаются им напомнить, что деньги-то они зарабатывали именно у нас. Но пока это действует мало.

Продюсер и основатель интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилл Чибисов уверен, что озлобившиеся сейчас на нас артисты все равно рано или поздно захотят русских денег. К примеру, Верка Сердючка даже после песни со словами «Раша, гудбай» продолжала прилетать в Россию на корпоративы. И будет это делать, пока ей официально не запретят.

Кирилл Чибисов уверен, что и Макс Барских нашими денежками не побрезгует, правда уже не на территории РФ.

«Макс Барских вряд ли согласится приехать на нашу территорию — побоится провокации: вдруг его Тимати где-то поймает? А в условном Дубае петь для русских — да хоть каждый день», — рассказал Чибисов КП.

При этом продюсер считает, что гонорар украинских артистов станет только выше на корпоративах.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.