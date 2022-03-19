Город с особым значением: почему Алла Пугачева уехала в отпуск именно в израильскую Кесарию

Для Примадонны этот курортный городок на Средиземном море – особенный.

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева вовсе не случайно выбрала именно израильскую Кесарию местом своего отдыха вместе с мужем телеведущим Максимом Галкиным и детьми — Лизой и Гарри.

Этот город носит для Примадонны особое значение. Здесь много лет назад в местном храме она венчалась со своим четвертым мужем поп-королем Филиппом Киркоровым, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров были в браке с 1994 по 2005 год. Позже Примадонна вышла замуж за Максима Галкина.

Добавим, что с началом спецоперации России в Донбассе многие российские звезды уехали за рубеж. При этом в будущем они обещали обязательно вернуться на родину. Правда, не уточнили, когда именно.

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