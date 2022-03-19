«Не бывает человека без энергии»: Хакамада рассказала, как найти в себе силы в непростые времена

Ведущая, писатель и коуч Ирина Хакамада дала своим поклонникам совет, где они могут черпать энергию в непростые времена.

Она уверена, что силы человек может найти в самом себе, потом важно не замкнуться в одиночестве, а подыскать таких же людей, с которыми можно поддерживать друг друга.

«Не бывает человека без энергии, это слово мы употребляем по отношению к своему плохому настроению. В человеке есть энергия всегда, поэтому он ест, двигается, живет. Без энергии человек умирает», — сказала Хакамада.

Ее саму всегда держит на плаву дочь, у которой синдром Дауна. Ирина сказала, что четко осознает – у Маши никого больше нет и ей всегда нужна мать. Поэтому знаменитость не имеет права опускать руки.

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