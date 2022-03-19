«Счастлива быть с вами»: Валерия назвала историческим событием присоединение Крыма к России

Певица Валерия выступила на концерте в Санкт-Петербурге в честь восьмой годовщины присоединения Крыма к России. Со сцены СК «Юбилейный» она сказала красивые патриотические слова.

«Я счастлива быть сегодня вместе с вами. Знаю, что многие мои коллеги отправились в самые разные города для участия в праздничных концертах, посвященных этому историческому событию – присоединению Крыма». Валерия

В этот праздничный вечер Валерия исполнила со сцены ряд своих хитов. После одного из них, «Чтобы все было хорошо», она заявила, что эта песня – материнская молитва. Также она выразила уверенность, что все будет хорошо, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

Напомним, что в разных городах страны прошли концерты в честь восьмой годовщины присоединения Крыма к России. Самое массовое мероприятие, на котором выступил президент Владимир Путин, состоялось в Москве.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.