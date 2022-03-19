«Предательство родины – вот настоящее предательство»: Расторгуев — об уехавших за рубеж звездах

Как отметил музыкант, надо любить свою страну «в любую лихую годину».

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев в шоу «Антонимы» высказался об артистах, которые с началом спецоперации в Донбассе уехали за рубеж. Ведущий Антон Красовский подвел музыканта к этой скользкой теме.

«Я к чему подвожу. Интеллигенция, которая сейчас в значительной степени эмигрировала из России, сравнивает, что происходит у нас с тем, что делала фашистская Германия. Это не я сравниваю. Это люди, про которых говорил Владимир Владимирович Путин как о национал-предателях. Они это говорят. А вы говорите: «В любом случае, чтобы твоя страна не делала — надо любить свою страну», — заметил Антон Красовский.

«Надо любить свою страну и в любую лихую годину быть рядом с ней», — заметил Николай Расторгуев.

«Есть какие-то вещи, которые может совершить твоя страна и которые вы будете осуждать?» — спросил Красовский.

«Знаете, что такое предательство. Это предательство родины — вот настоящее предательство», — заявил Николай Расторгуев.

«Мне кажется, что это единственное предательство», — сказал Красовский.

«Да, единственное. Я к тому и веду. Предательство – это предательство родины». Николай Расторгуев

Напомним, что некоторые российские звезды с началом спецоперации в Донбассе покинули страну. При этом многие заявили, что обязательно вернутся, правда, не определив сроки.

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