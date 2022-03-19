«Овладеть и этой женщиной, и этой»: Алексей Чумаков заявил, что изменяют все

Несмотря на долгий брак с певицей Юлией Ковальчук, певец задумывается о других девушках.

Исполнитель Алексей Чумаков считает, что изменить может каждый.

Более того, артист видит проблемы со здоровьем у того мужчины, который не мечтает о нескольких женщинах.

«Изменяют все и всегда: кто-то физически, кто-то ментально. <…> Естественно, в фантазиях есть желание овладеть и этой женщиной, и этой. У любого мужчины. Если это атрофировано, то что-то не так, это ментальная импотенция», – признался артист.

Алексей отметил, что каждый сам устанавливает критерии измены.

«Измена носит понятийный характер. Ложь и предательство – вот это измена», – добавил Чумаков.

Муж Юлии Ковальчук уверен, что и женщина не должна забывать о своей привлекательности для всех мужчин. Тогда в семье не будет измен, отметил Чумаков.

«Для меня катастрофа, если женщина интересна только своему мужчине. В этот момент можно просто закапывать ее как женщину, на мой взгляд. Женщина должна возбуждать других людей», – заявил Алексей Чумаков в беседе с Давидом Виннером для его YouTube-канала.

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