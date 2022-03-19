Звезда сериала «Игра в кальмара» сыграет в одном фильме c Кейт Бланшетт

Исполнительница роли Канг Саэ Пек в популярном сериале «Игра в кальмара» Чон Хо-Ен получила роль в одной кинокартине с Кейт Бланшетт.

После своего появления на экранах корейская актриса стала известна почти на весь мир. Актрису заметил модный дом Louis Vuitton. Бренд люксового сегмента сделал Чон Хо-Ен своим амбассадором.

А позже знаменитость из Кореи получила роль в сериале «Все совпадения случайны» от Apple TV+. Об этом сообщает Deadline.

Фильм основан на истории, описанной в романе Рени Найт. Режиссером кинокартины стал Альфонсо Куарон, который снимал «Гарри Поттера и узника Азкабана».

Отметим, что в сериале Альфонсо Куарона Чон Хо-Ен исполнит роль трудолюбивой подчиненной Ким. По сюжету девушка работает на успешную тележурналистку Кэтрин. Ее играет Кейт Бланшетт. Однажды главная героиня фильма находит дома книгу о себе. Повествование раскрывает тайну темного прошлого героини.

Напомним, ранее разрабочтики сериала «Игра в кальмара» подтвердили выход второго сезона кинократины.

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