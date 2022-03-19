«Снова медитировали все вместе»: Рита Дакота воссоединилась с дочерью и возлюбленным

Исполнительница Рита Дакота после выписки из больницы занялась медитациями и йогой. Знаменитость вместе с четырехлетней дочерью и возлюбленным посвящают этому целое утро.

Дакота отметила, что медитация позволяет ей успокоиться. Певица вместе с бойфрендом Федором Белогаем так часто медитировали, что это вызвало интерес у маленькой дочери Риты Дакоты.

«Сегодня снова медитировали все вместе. Эта традиция очень укрепляет наше комьюнити, и я вижу, как меняется состояние и у тех, кто был в тревоге, и у тех, кто был в отрицании. И даже у Мии. Если я могу что-то посоветовать сегодня, то единственным моим советом будет «продолжайте медитировать вот что бы то ни стало». Или начинайте поскорее, если еще не сделали этого», – написала Рита в своем «Телеграме».

Напомним, ранее Рита Дакота переболела лихорадкой Денге. Знаменитость жаловалась на здоровье и просилась домой к родным. Единственному, чему радовались артистка, – это неподтвердившемуся брюшному тифу.

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