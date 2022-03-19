Издевательски передал привет трибунам: Александра Овечкина освистали зрители в НХЛ

Российский нападающий забил уже 39 шайб в этом сезоне.

Российский нападающий Александр Овечкин был освистан в НХЛ болельщиками в Каролине, где его заокеанская команда «Вашингтон Кэпиталз» проводила очередной матч.

В одной из смен Александр Овечкин провел шикарный силовой прием против швейцарца Нино Нидерайтера. После этого они стал персоной нон-грата для местных болельщиков. Фанаты освистывали россиянина каждый раз, когда он прикасался к шайбе.

В дополнительное время именно Александр Овечкин забил победный буллит. После этого он издевательски передал привет трибунам, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что НХЛ не стал применять санкции в отношении российских хоккеистов. Лига не скрывает, что зрелищность хоккея с возможным отъездом русских снизится в разы, а соперничество за зрителя с НБА и другими профессиональными американскими лигами никто не отменял.

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