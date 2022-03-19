«Давай сделаем шоу»: Волочкова призналась, что свадьба с Вдовиным была постановочной

46-летняя балерина до сих пор не устроила личную жизнь.

В январе этого года Анастасия Волочкова отметила свое 46-летие. Первый раз замуж она вышла в 2007-м за бизнесмена Игоря Вдовина. Как выяснилось накануне, влюбленные не ставили штампы в паспортах, а из свадьбы создали обыкновенное шоу.

«Я никаких штампов в паспорте не ставила, и в этом не было никакого обмана, я реально хотела из этой свадьбы сделать шоу, перфоманс. Я сразу своему бывшему мужу сказала: давай сделаем шоу, пока мы молодые!» — цитирует Волочкову «Радио Комсомольская правда».

Добавим, что в последний месяц балерина крутит роман с молодым бизнесменом Дмитрием, который младше ее более чем на 20 лет. С ним Анастасия познакомилась 13 февраля, а уже 14 пара отмечала день Всех влюбленных в особняке блондинки.

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