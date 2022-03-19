«Я зарекся, хотя меня звали каждый год»: Расторгуев объяснил, почему ноги его не будет в Америке

Певец Николай Расторгуев в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским объяснил, почему ноги его не будет в США, где он ранее бывал несколько раз.

«Однажды лет пятнадцать назад мы были в Америке. Гастролировали там пару раз. Давали концерты перед русскоязычными, как все. Я брал с собой тогда младшего сына. Ему было лет девять или восемь. Аэропорт. Рамка. Мы все прошли, а у него зазвенели заклепки на джинсах. К нему подходит такая черная задница. Она надевает белые перчатки и начинает его раздевать до трусов». Николай Расторгуев

По словам Николая Расторгуева, тогда у него все закипело внутри. «А сделать ничего невозможно. Что-то говорить бессмысленно. Про себя много, что я тогда сказал. Я сказал, что ноги моей не будет в этой стране. Я зарекся, хотя меня звали потом каждый год. У меня там нет русских друзей, только знакомые», — заявил Николай Расторгуев.

Напомним, что Николай Расторгуев – лидер группы «Любэ». Эта группа одна из любимых президента России Владимира Путина.

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