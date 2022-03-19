Миниатюрный кекс вместо многоярусного торта: Катя Жужа скромно отметила день рождения

Бывшая ведущая проекта «Дом-2» Катя Жужа показала в личном микроблоге кадры с 34-го дня рождения. Примечательно, что праздник прошел очень скромно.

Наследник миллиардера и возлюбленный именинницы Артем Маркелов поздравил знаменитость с днем рождения. В качестве подарка у Маркелова в руках был небольшой кекс.

«Чтобы в следующем году тортик побольше был», – посмеялся избранник Жужи.

Сама Катя Жужа написала в социальных сетях, что врывается с новыми силами в свой новый год.

Поклонники Жужи поздравили экс-ведущую с персональным праздником:

«Как приятно видеть людей, которые радуются нормальным вещам. Рада за вас!», «Пусть все у вас будет спокойно и хорошо!», «Спасибо за красивую картинку. С днем рождения!», «Пусть все складывается наилучшим образом».

Не осталась в стороне и Ксения Бородина. Она сопроводила свое поздравление эмодзи в виде красных сердец:

«Любовь – это ты».

Напомним, ранее Катя Жужа после концерта отправилась в караоке вместе с подпругой и соведущей в прошлом Ксенией Бородиной.

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