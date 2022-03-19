«Просто выдающиеся спектакли»: Павел Табаков восхитился Константином Хабенским на новом театральном посту

Наследник актрисы Марины Зудиной и режиссера Олега Табакова – Павел Табаков – признался, что Константин Хабенский в роли худрука МХТ смотрится органично.

Павел Табаков уважает Сергея Женовача, который ранее возглавлял театр. Однако Табаков, как и некоторые другие знаменитости, не видел в бывшем художественном руководителе талантливого управляющего.

Отметим, что в 2018 году после ухода из жизни Олега Табакова Министерство культуры назначило Сергея Женовача новым художественным руководителем МХТ. Однако Женовач успел разочаровать многих артистов.

Зато кандидатура Константина Хабенского для главного поста МХТ понравилась наследнику Олега Табакова.

«Сергей Васильевич правда прекрасный режиссер, у него есть просто выдающиеся спектакли. Но МХТ при нем не работал на полную мощность. Было выпущено так мало премьер, что постепенно всем стало ясно: для главного драматического театра страны это недопустимо», – заявил Табаков в беседе с bazaar.ru

Напомним, ранее бывшая возлюбленная Павла Табакова показала подросшую дочь актера. Актриса Софья Синицына сама воспитывает общую с сыном Олега Табакова наследницу.

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