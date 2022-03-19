«Думаете, крыски, которые сбежали, останутся в Израиле?»: психолог Степанова обрисовала перспективы скрывшихся за границей звезд

Популярный в Сети психолог Вероника Степанова в своем блоге высказалась о судьбе звезд, скрывшихся за границей во время спецоперации России на Украине, которая началась в конце февраля. Многие селебрити покинули страну – кто в Израиль, кто – в Америку и Латвию, объясняя поездку «запланированным отпуском».

Степанова обычно не стесняется в выражениях, на ее острый язык уже попала Ксения Собчак и те селебрити, которые отмалчиваются о своем отношении относительно ситуации на Украине. И в этот раз в своем новом видеоролике психолог обрисовала перспективы сбежавших за рубеж.

«Все эти крыски, которые сбежали, что вы думаете, они останутся в Израиле? Нужны они там, нет, конечно! Они все вернутся обратно. И как ни в чем не бывало продолжат сотрудничать дальше и жрать в три горла», — сказала, что думает, блогер. – «Они просто пересидят это смутное время».

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