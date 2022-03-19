«Она меня выкинула!»: Карина Кросс разозлилась на Алену Водонаеву

Также не нравилось участнице шоу «Звезды в Африке» и поведение Натальи Рудовой.

Блогер Карина Кросс призналась, что ей было очень тяжело на проекте «Звезды в Африке». Преимущественно из-за двуличности участников.

Карина Кросс выделила двух соперников, которые особенно насолили бывшей возлюбленной Давида Манукяна.