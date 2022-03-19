«Она меня выкинула!»: Карина Кросс разозлилась на Алену Водонаеву

Блогер Карина Кросс призналась, что ей было очень тяжело на проекте «Звезды в Африке». Преимущественно из-за двуличности участников.
Карина Кросс выделила двух соперников, которые особенно насолили бывшей возлюбленной Давида Манукяна.
«Я не могу сидеть и говорить: «Ты классная», — а потом на фиг ее! Меня коротит в таких моментах. Мне тяжело. Здесь реальные человеческие отношения. Вот Алена ко мне подошла и начала меня обнимать. В смысле?! Хотелось не обнять ее, а совсем наоборот сделать. Она меня выкинула! И идет обниматься. Для меня это ненормально!», — заявила Карина.
«Хотелось кому-то втащить?», – поинтересовался ведущий шоу «Ночной контакт» Стас Ярушин.
Карина Кросс призналась, что хотела переделать Наталью Рудову и Алену Водонаеву:
«Мне хотелось взять Алену в одну руку, Рудову — в другую и сделать клац! Чтобы из них получился один человек… интересный».
Напомним, ранее на проекте «Звезды в Африке» образовалась новая пара. Блогеры Валя Карнавал и Саша Стоун стали встречаться после окончания шоу.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.