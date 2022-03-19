«Уже был Евромайдан, но со мной фотографировались»: Расторгуев — о визите в Киев в декабре 2013 года

Как отметил лидер группы «Любэ», он всегда собирал в столице Украины аншлаги.

Певец Николай Расторгуев в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским вспомнил, как в декабре 2013 года посетил Киев, когда уже вовсю шел Евромайдан, в результате которого была свергнута действующая власть.

«Мне досадно, что я не могу сейчас выступать в Киеве. Мы собирали там всегда аншлаги. У нас в декабре 2013 года был концерт в Киеве. Там уже был Евромайдан. Я пошел посмотреть, что там происходит. И со мной, кто узнавали – фотографировались. А у меня концерт через дорогу». Николай Расторгуев

По словам Николая Расторгуева, тогда ему никто не угрожал. «Я бывал примерно за пять лет до Евромайдана даже на Западной Украине. Во Львове. Я не чувствовал шипения сзади. Украинская публика не отличается от русской. Все говорят по-русски. У нас все концерты для семейного просмотра», — заметил Николай Расторгуев.

Напомним, что Николай Расторгуев – лидер группы «Любэ». Эта группа одна из любимых президента России Владимира Путина.

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