«Мне кажется, это стремно»: Лопырева кинула камень в огород Бородиной и других блогеров, которые привлекают подписчиков за деньги

Модель считает, что лучше, когда публика настоящая и любящая.

С того момента, как Роскомнадзор заблокировал некогда популярную среди звезд социальную сеть, все селебрити начали массово перебираться в телеграм. Собрать там аудиторию, равную той, что была раньше, оказалось по силам немногим. Пока свой первый миллион набрала Ксения Бородина. А самые популярные звезды Ольга Бузова и Настя Ивлеева не дотягивают до него.

Стоит отметить, что и Бузова, и Бородина, чтобы привлечь еще больше подписчиков, разыгрывают подарки и деньги. Так, например, Ксения поставила на кон 500 тысяч рублей, а Ольга – телевизор, такой же, какой смотрит сама.

Виктория Лопырева набрала в своем канале чуть более 30 тысяч фолловеров. И этого ей более чем достаточно.

«Тот момент, когда не хочется больше подписчиков тут. Многие разыгрывают деньги за подписку, но мне кажется, что это стремно… Как думаете? Пусть все будет по любви. И для тех, кто искренне со мной, я что-нить придумаю, чтобы порадовать вас», — написала Лопырева в своем телеграм-канале.

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