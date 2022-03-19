«Чтобы не было чем долбить впредь, надо просто разоружить эту страну»: Расторгуев – об Украине

Как отметил музыкант, у России не было другого выхода.

Музыкант Николай Расторгуев в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским высказался о событиях, происходящих в последний месяц на Украине.

«Те, кто против спецоперации, наверное, они тоже патриоты, конечно же. В данном случае они просто не понимают целей и задач всего, что происходит. Или недопонимают». Николай Расторгуев

Как отметил Николай Расторгуев, у России не было другого выхода. «Сколько можно восемь лет долбить Донбасс. Вот мы и вышли. Чтобы не было чем долбить впредь, надо просто разоружить эту страну. Мы выполняем свой долг и надо было это сделать раньше. Украинцы нам не враги. Мы наносим точечные удары по военным объектам Украины, чтобы их уничтожить», — заявил Николай Расторгуев.

Напомним, что Николай Расторгуев – лидер группы «Любэ». Эта группа одна из любимых президента России Владимира Путина.

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