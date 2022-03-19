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«Невозможно физически»: Николай Расторгуев ответил на слухи о своей эмиграции в Германию

По словам музыканта, какой-то идиот сделал вброс несколько лет назад.

«Невозможно физически»: Николай Расторгуев ответил на слухи о своей эмиграции в Германию
Николай Расторгуев. Фото: Globallookpress.com

Певец Николай Расторгуев в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским ответил на слухи о своей эмиграции в Германию.

Николай Расторгуев
Николай Расторгуев. Фото: Global Look Press

«Какой-то идиот сделал вброс несколько лет назад. Это вранье. Они головой не соображают».

Николай Расторгуев

Как отметил Николай Расторгуев, он выставляет в соцсетях свои перелеты. «Ну как летать из Германии в Россию на гастроли? Невозможно физически. Это бред какой-то. Я думаю, что каждый гражданин должен быть патриотом свой страны. В моем понимании патриотизм — это любовь к тому месту и людям, которые тебя окружают. К своему языку. К чему ты привык, к чему тебя тянет», — заявил Николай Расторгуев.

Напомним, что Николай Расторгуев – лидер группы «Любэ». Эта группа одна из любимых президента России Владимира Путина.

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Владимир ПутинГерманияГруппа "Любэ"Николай РасторгуевШоу "Антонимы"