«Невозможно физически»: Николай Расторгуев ответил на слухи о своей эмиграции в Германию

По словам музыканта, какой-то идиот сделал вброс несколько лет назад.

Певец Николай Расторгуев в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским ответил на слухи о своей эмиграции в Германию.

«Какой-то идиот сделал вброс несколько лет назад. Это вранье. Они головой не соображают». Николай Расторгуев

Как отметил Николай Расторгуев, он выставляет в соцсетях свои перелеты. «Ну как летать из Германии в Россию на гастроли? Невозможно физически. Это бред какой-то. Я думаю, что каждый гражданин должен быть патриотом свой страны. В моем понимании патриотизм — это любовь к тому месту и людям, которые тебя окружают. К своему языку. К чему ты привык, к чему тебя тянет», — заявил Николай Расторгуев.

Напомним, что Николай Расторгуев – лидер группы «Любэ». Эта группа одна из любимых президента России Владимира Путина.

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