А мужчины вокруг столбенеют: Рудова в топе без белья устроила соблазнительные танцы в ночном клубе

Актриса и участница шоу «Звезды в Африке» на ТНТ Наталья Рудова по возвращении из Лимпопо впервые вышла в свет. Красавица отправилась с подругой в любимый ресторан-клуб, чтобы пообщаться, повеселиться и потанцевать.
Кадрами с тусовки Рудова поделилась в своем микроблоге. Она нарядилась в предельно откровенный топ без белья и двухцветные джинсы.
Этот прикид не стал преградой для танцев под живую музыку – красотка соблазнительно двигалась и виляла бедрами на радость окружающим мужчинам.
Другая знаменитость, гимнастка Каролина Севастьянова, тоже провела пятницу беззаботно. Она посетила спа-салон, а затем отправилась с подругами в ресторан.
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