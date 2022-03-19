«Она ничего особенного не сделала»: Соболев рассказал, благодаря чему Бузова стала известной

Как отметил шоумен, многие талантливые люди никуда в итоге не попадают.

Шоумен Илья Соболев в «Телеграм» объяснил благодаря чему, на его взгляд, телеведущая и певица Ольга Бузова стала настолько известной.

«У меня вопрос какой. Во всех пабликах пишут, что Ольга Бузова тупая. Почему не пишут, что она везучая? Она ничего особенного не сделала. Песни не она придумала, ей их написали. Она их просто исполнила. Причем не очень талантливо». Илья Соболев

Как отметил Илья Соболев, много талантов в итоге не попадают никуда. «Нужен какой-то фарт. На это никто не обращает внимания. Не говорят: «Фартовая Бузова». Это очень несправедливо», — заметил Илья Соболев.

Напомним, что у Ольги Бузовой в одной из популярных соцсетей, которую недавно закрыли в России, было более 23 миллионов подписчиков. Сейчас она раскручивает свой «Телеграм». Там пока нет и миллиона подписчиков.

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