«Катайтесь на украинцах, это бесплатно!»: Боня показала французский юмор с обложки Charlie Hebdo

Телеведущая и модель Виктория Боня в «Телеграм» показала обложку свежего выпуска популярного французского журнала Charlie Hebdo, журналисты которого сильны на провокации. На ней можно увидеть автомобиль с довольным мужчиной, в багажнике у которого лежат три человека.
«Два евро за литр бензина? Катайтесь на украинцах, это бесплатно!», — гласит подпись.
«Как вам такой французский юмор? Тонко или на грани?»
Напомним, что за последнее время цены на бензин во всех странах Европы заметно поползли вверх. На американских заправках и вовсе скапливаются огромные очереди из автолюбителей.
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