«Катайтесь на украинцах, это бесплатно!»: Боня показала французский юмор с обложки Charlie Hebdo

Модель задалась вопросом, тонко это или на грани.

Телеведущая и модель Виктория Боня в «Телеграм» показала обложку свежего выпуска популярного французского журнала Charlie Hebdo, журналисты которого сильны на провокации. На ней можно увидеть автомобиль с довольным мужчиной, в багажнике у которого лежат три человека.

«Два евро за литр бензина? Катайтесь на украинцах, это бесплатно!», — гласит подпись.

«Как вам такой французский юмор? Тонко или на грани?» Виктория Боня

Напомним, что за последнее время цены на бензин во всех странах Европы заметно поползли вверх. На американских заправках и вовсе скапливаются огромные очереди из автолюбителей.

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