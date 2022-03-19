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«Катайтесь на украинцах, это бесплатно!»: Боня показала французский юмор с обложки Charlie Hebdo

Модель задалась вопросом, тонко это или на грани.

«Катайтесь на украинцах, это бесплатно!»: Боня показала французский юмор с обложки Charlie Hebdo
Виктория Боня. Фото: Global Look Press

Телеведущая и модель Виктория Боня в «Телеграм» показала обложку свежего выпуска популярного французского журнала Charlie Hebdo, журналисты которого сильны на провокации. На ней можно увидеть автомобиль с довольным мужчиной, в багажнике у которого лежат три человека.

Обложка журнала Charlie Hebdo
Обложка журнала Charlie Hebdo. Фото: «Телеграм» Виктории Бони

«Два евро за литр бензина? Катайтесь на украинцах, это бесплатно!», — гласит подпись.

«Как вам такой французский юмор? Тонко или на грани?»

Виктория Боня

Напомним, что за последнее время цены на бензин во всех странах Европы заметно поползли вверх. На американских заправках и вовсе скапливаются огромные очереди из автолюбителей.

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Тэги

АмерикаВиктория БоняЖурнал Charlie HebdoУкраинаФранция