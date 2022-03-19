«Огромная сумма для меня»: Бузова пожаловалась, что потеряла крупную сумму из-за сорванного отдыха в Куршевеле

На днях Ольга Бузова вернулась из ОАЭ, где провела несколько дней. А накануне поющая ведущая пожаловалась в своих соцсетях, что потеряла крупную суму из-за сорванного отдыха. Дело в том, что блондинка собиралась в отпуск, который в марте хотела провести в Куршевеле. Однако он сорвался из-за сложившейся ситуации с санкциями.

Речь идет о миллионе рублей. Если авиакомпания «Аэрофлот» уже вернула деньги, то французский отель не спешит этого делать.

«Я не буду оставлять этот вопрос, потому что не поехала не по собственной вине, это огромная сумма для меня», — пожаловалась звезда.

Напомним, ранее Ольга Бузова превратилась в платиновую блондинку и нарастила волосы. Результатом преображения она поделилась в своем телеграм-канале.

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