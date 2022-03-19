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Пятничный релакс: Каролина Севастьянова для селфи перед массажем едва прикрылась полотенцем

Гимнастка решила развеяться и отдохнуть в спа-салоне.

Пятничный релакс: Каролина Севастьянова для селфи перед массажем едва прикрылась полотенцем
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова недавно вернулась из Монако в Москву. Но прошло несколько недель, и красотка заскучала по морю, ведь прежде она проводила долгие месяцы на зарубежных курортах.

Чтобы поднять себе настроение, спортсменка отправилась в спа-салон. Оттуда Каролина сделала несколько кадров для соцсетей, которые активно ведет. Расположившись на мягкой кушетке для массажа, красотка едва прикрылась одним полотенцем и кокетливо позировала себе на селфи.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

После релакса Севастьянова решила развеяться и отправилась на встречу с подругами в ресторан. Там Каролина как следует повеселилась, устроив танцы под зажигательную живую музыку.

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