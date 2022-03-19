Налегке, без сумочки и шляпки: Пугачева прогулялась по Израилю в белом свитшоте и свободном трико

Примадонна прогуливалась по Кесарии в сопровождении мужа Максима Галкина и двойняшек Лизы и Гарри.

Уже две недели Алла Пугачева отдыхает и поправляет здоровье в Израиле, куда улетела сразу же, как только Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на Украине. Артистка объяснила свой поспешный отъезд позже, подчеркнув, что он не считается эмиграцией.

Накануне Пугачеву заметили прогуливающейся по улицам Кесарии. Она в сопровождении мужа Максима Галкина и восьмилетних двойняшек Лизы и Гарри налегке, без сумочки и шляпки, шля по набережной. Для теплой погоды звезда выбрала белый свитшот и серое свободное трико.

Дочка примадонны Лиза Галкина вслед за мамой оделась в светлые оттенки. Маленькая модница нарядилась в футболку с цветочками, олимпийку на молнии и джогеры. Но, в отличие от родительницы, прикрыла голову бейсболкой и надела черные очки.

Снимок оказался в распоряжении «Комсомольской правды» благодаря поклонникам. Туристы были неподалеку от звездного семейства и сделали с ним селфи.

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