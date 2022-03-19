«Понимаю, Вы очень любите американские доллары»: Рудковская пожаловалась на угрозы из Украины

Продюсер Яна Рудковская пожаловалась поклонникам, что в соцсетях получает угрозы и оскорбления от жителей Украины. Один из агрессивных хейтеров даже написал ей нецензурщину в мессенджер. Оказалось, он слил в Интернет не только ее номер телефона.

Рудковская обнародовала переписку. Она выяснила, что ей пишет преподаватель из Львова. Жена Евгения Плющенко написала ему открытое обращение.

Рудковская подчеркнула, что ее дедушка жил и тоже преподавал во Львове. Но ее семья ничего плохого не сделала. Как и она сама ничем не могла обидеть лично написавшего ей оскорбления украинца.

«Для меня Ваше поведение — это пример, как такие люди как Вы разжигаете ненависть между мирным населением наших стран. Встаньте на тропу мира. Вы же педагог! Я конечно понимаю, что Вы очень любите американские доллары, но очень хочется , чтобы Вы понимали, что я Вас не боюсь, а вот то что Вы сейчас делаете — это преступление!» — написала в ответ Рудковская.

К слову, не только Рудковская, но и многие другие российские селебрити отмечают, что после начала спецоперации России по защите Донбасса им сыпятся проклятия в сети.

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