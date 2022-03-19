«Думаю начать все сначала»: Прилучный на фоне массового отъезда звезд из страны показал загранпаспорт и сделал заявление

Звезда сериала «Мажор» стал более откровенным в соцсетях.

Актер театра и кино Павел Прилучный, как и многие звезды, обосновался с недавних пор в Telegram. Там он стал бывать чаще, делится хорошим настроением и новостями из жизни и рабочими моментами.

На этот раз Прилучный удивил подписчиков своим паспортом. Актер предъявил заграничное удостоверение личности и написал: «Думаю начать все сначала».

На фоне массового исхода звезд из страны такой жест мог бы быть расценен как намерение покинуть Россию. Но внимательные поклонники заметят: хоть на фотографии в документе изображен Прилучный, остальные данные к нему не относятся. «Миллер Александр Иванович», — гласит графа с именем.

По всей видимости, это реквизит для съемок, в которых сейчас задействован популярный актер.

Кстати, поклонники пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце по сей день гадают – воссоединились бывшие муж и жена или нет. Ведь все к этому шло: провели совместный отдых в Дубае, затем вместе отпраздновали день рождения младшего ребенка. Сами звезды хранят молчание.

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