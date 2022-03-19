Вечер пятницы: Рудова в кроп-топе без нижнего белья блеснула сокровенным

Недавно Наталья Рудова вернулась из Африки, где принимала участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке». Актриса первой покинула проект и прилетела в Москву.
Пятничным вечером в своем телеграм-канале она опубликовала кадры, на которых позировала перед зеркалом. Блондинка надела кроп-топ без нижнего белья, блеснув округлостями. К нему добавила джинсы с заниженной талией, продемонстрировав в очередной раз свой стальной пресс.
«Всем шикарной пятницы в полнолуние и пусть сбудутся ваши мечты», — написала Рудова.
Фанаты отреагировали на кадры.
«Вау, красивая! Классная! Супер!» — писали пользователи Сети.
Добавим, что своей фигуре Рудова уделяет особое внимание. Актриса активно занимается спортом и следит за питанием, чтобы быть в хорошей форме.
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