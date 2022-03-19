Кардашьян и рядом не стояла: Решетова нескромно обтянула свою «как у Ким» платьем-бандо с драпировкой

Бывшая возлюбленная Тимура Юнусова, модель и бизнес-леди Анастасия Решетова отдыхает в Дубае. Из-за этого даже поползли слухи, что она покинула Россию и теперь продает свой бьюти-бизнес. Но красотка поспешила опровергнуть домыслы и сейчас даже пишет в микроблоге, что скучает по Москве.

Чтобы подписчики окончательно не забыли, как выглядит редкая гостья соцсетей, она запостила кадры своей примерки. Решетова продемонстрировала обновки, а также сверкнула пышными бедрами прямо в камеру.

Решетову давно сравнивают с всемирно знаменитой моделью Ким Кардашьян. Россиянке, по-видимому, льстит это сравнение, поскольку она заметно поправилась в тех местах, которыми славится Ким, и всячески их подчеркивает.

И в этот раз она подчеркнула свой тыл платьем фасона бандо с драпировкой на ягодицах. Внушительные формы модель предъявила в камеру и покрутилась со всех сторон.

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