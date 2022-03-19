«До мурашек… Россия»: Барановскую восхитил многотысячный митинг-концерт в Лужниках

Накануне в Лужниках на митинг-концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма. Мероприятие посетил президент России Владимир Путин, который отметил, что в стране давно не было такого единения, как сейчас.

На трибунах стадиона собралось более 95 тысяч зрителей, еще порядка 100 находились рядом. Юлия Барановская следила за происходящим по телевизору. Ее восхитила царящая там обстановка.

Кадрами с размахивающими флагами зрителями телеведущая поделилась в своем телеграм-канале.

«До мурашек… Россия», — написала Барановская.

больше по теме Юлия Барановская высказалась о своем увольнении Телеведущая прокомментировала слухи о закрытии шоу «Мужское/Женское».

Напомним, ранее звезда ответила на вопросы фанатов о своем увольнении с Первого канала. Барановская убедила всех, что программа «Мужское/Женское» обязательно вернется в эфир.

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