Подразнить Прохора? Бывшая жена Шаляпина Лариса Копенкина в ресторане нацеловывала молодого спутника

66-летняя тусовщица отдохнула в одном из ресторанов от души.

Бывшая жена Прохора Шаляпина, 66-летняя Лариса Копенкина, опять дала повод говорить о себе. Экс-избранница артиста повеселилась в одном из столичных ресторанов в компании молодого спутника и не стесняясь дарила ему свои поцелуи.

Лобзания запечатлел сам юноша, Копенкина поделилась ими у себя в микроблоге. Веселая и беззаботная Лариса прижималась к спутнику и щедро делилась с ним нежностью, целуя то в губы, то в щеку.

Кто этот спутник, Копенкина объяснять не стала – еще бы, ведь женщина она свободная и ни перед кем не должна отчитываться. Напомним, осенью она должна была выйти замуж за миллионера, но сбежала из-под венца на Кавказ.

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