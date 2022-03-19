«Продажная»: Макеева осудила бывшую жену мужа, которая с детьми уехала в США

Своим мнением актриса поделилась в телеграм-канале, правда, через время удалила публикацию.

Накануне бывшая жена нового мужа Анастасии Макеевой Светлана Малькова уехала с детьми в США. Художница решила устроить отдых в Майами. Тем временем актриса бурно отреагировала на отъезд семьи.

«Все, кто поддерживал «супермать». Сбежала ваша «мать» в страну, которая сейчас самый главный провокатор, где ненавидят русских. Увезла трех несовершеннолетних детей с российскими паспортами без согласия отца, не лишенного родительских прав. Подвергая их там русофобии. Предала не только своих детей, лишив их отца, но и страну, в которой ее родители живут и она родилась. Подстилка продажная», — написала Макеева.

Правда, через несколько часов звезда театра решила удалить свою публикацию.

Напомним, семья Мальковых переехала из России в Словению почти семь лет назад. Оттуда в период пандемии Роман приехал в Россию на заработки, где и встретил Анастасию Макееву.

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